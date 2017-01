Ironman Kalmar Sweden 2016

Alla fine dell’estate 2015, dedicata interamente a percorrere in arrampicata alcune vie tra le più impegnative delle Alpi, Stephane venne a farmi visita nel mio studio per sottopormi la sua nuova sfida: in Agosto del prossimo anno voleva partecipare ad un Ironman e portarlo a termine sotto le 11 ore!

La gara di triathlon Ironman si compone di

3,86 km di nuoto,

180,26 km in bicicletta e

42,195 km di corsa (la distanza della maratona).

Considerando che non aveva alcun passato agonistico nelle tre specialità e che solo nel ciclismo aveva un po’ di esperienza, l’impresa si presentava abbastanza temeraria. Comunque visto che le sfide sportive ci piacciono, iniziammo a studiare il programma per raggiungere l’obiettivo.

Innanzitutto bisognava decidere come utilizzare il tempo dedicato all’allenamento, visto che Stephane svolge pure un’attività lavorativa! Dal momento che nel nuoto e nella corsa in pochi mesi non era possibile fare grandi progressi tecnici, decidemmo di dedicare la maggior attenzione alla sezione in bicicletta.

analisi della pedalata per individuare le zone di allenamento ed eventuali squilibri tra i due arti. In questo caso si nota una differenza nei picchi di spinta tra arto destro e sinistro.Inizia a fare alcuni allenamenti nelle diverse specialità, concentrandosi soprattutto sulla tecnica.Dati test di Settembre 2015Peso 75kgWatt Soglia 340Watt/kg 4.5



Analisi della pedalata

Inizia il programma di allenamento di nuoto, bici e corsa.Le sedute di allenamento di ciclismo sono registrate costantementecon il misuratore di potenza. Questo ha permesso all’atleta di svolgere i lavori con precisione e al tecnico di avere sempre sotto controllo i dati della preparazione.Nel test di Dicembre potevamo verificare un miglioramento di 20watt rispetto al test iniziale, la tecnica di pedalata era invariata.Peso 75kgWatt Soglia 360Watt/kg 4.8A questo punto abbiamo iniziato a concentrarci sulla posizione in bici L’obiettivo era ricercare il migliore assetto aerodinamico senza compromettere l’efficenza della pedalata. In poche parole, andare forte spendendo poco.Grazie all’ergometro SRM e all’analisi della pedalata abbiamo potuto testare varie soluzioni per individuare la più adatta alle caratteristiche del corridore.



Test biomeccanico su ergometro SRM



Assetto adottato in gara

In questo periodo oltre agli allenamenti nelle tre specialità, abbiamo inserito nel programma la partecipazione a due triathlon medi per lavorare sui ritmi di gara.Ultimo test ad inizio Agosto a 20 giorni dalla gara.Altri 10watt alla soglia di miglioramento ed anche la tecnica di pedalata è migliorataPeso 73kgWatt Soglia 370Watt/kg 5.1Obiettivo raggiuto!Ironman di Kalmar, Svezia chiuso in 10h54′