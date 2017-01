Michal Kwiatkowski – Tutti i dati del mondiale

Foto: Bettini

Numeri impressionanti dal power-meter di Michal Kwiatkowski vincitore del mondiale di Ponferrada 2014!

Grazie alla Omega Pharma-Quik-Step che ha messo in rete i dati registrati dallo strumento montato sula bici del corridore, è possibile fare un’analisi della potenza espressa durante tutta la corsa, ma soprattutto durante il fantastico vittorioso finale.

I dati della corsa

Distanza 253 km

Tempo 6:31:24

watt medi 243 (3,58 W/kg)

watt norm 310 (4,55 W/kg)

Frequenza cardiaca media 148

I valori di Potenza Media e Potenza Normalizzata non sono eccezionali, potremmo dire da buon cicloamatore.

Vedi il file della corsa sul sito: www.trainingpeaks.com

Il ruolo della squadra

La squadra polacca per tutta la corsa ha svolto un lavoro fondamentale, tenendo un’andatura regolare per 6 ore e 20′ permettendo a Kwiatkowski di rimanere coperto e serbare le proprie energie per il finale di corsa.



Foto: Graham Watson

L’attacco finale

L’azione decisiva avviene negli ultimi 7 km della corsa.

Kwiatkowski scatta per raggiungere i 4 corridori in fuga, questi i dati:

• potenza media per 34 secondi 436 watt (6,43 W/kg)

• il picco di potenza è di 928 watt

• frequenza cardiaca media 161 bpm

• velocità media 53 km/h

• 83 rpm medie

raggiunto il gruppetto di testa, rifiata un attimo e riparte per la botta definitiva



Foto: Graham Watson

i dati dello scatto finale:

• potenza di picco per 1 minuto 706 watt

• potenza normalizzata 501 watt (7,3 W/kg)

• potenza media 415 watt (6,1 W/kg)

• velocità media per 1,7km 60km/h

• frequenza cardiaca 179 bpm

• cadenza media 102 rpm

tutto questo dopo 6 ore e mezza di corsa!

I valori di picco della corsa di Kwiatkowski

Picco watt max 1124

Picco 1 minuto: 552 watt

Picco 20 minuti: 336 watt

Picco 1 ora: 300 watt

Picco velocità: 86,1 km/h

Picco frequenza cardiaca: 185bpm

Picco Cadenza: 128rpm

Calorie totali: 5670 kj

Testa e gambe

I valori del finale di corsa sono notevoli, ma quello che ha fatto la differenza è stata la gestione della corsa. Sicuramente altri corridori potevano esprimere quei valori di potenza, ma Kwiatkowski li ha espressi nell’attimo perfetto, quando gli avversari non erano più in grado di rispondere al suo attacco.

Quello che si dice “correre con la testa”.