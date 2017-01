La curva Potenza/Cadenza ci permette di valutare graficamente come varia laNel grafico sono riportati anche i valori dellanei vari step.I dati sono ricavati dal test eseguito sul cicloergometro SRM



Potenza/Cadenza

Forza/Cadenza

Il test

La procedura del test consiste in 5″ di massima espressione della potenza a frequenze di pedalata crescenti. Il recupero tra gli step è di 3 minuti.

I valori della potenza alle diverse frequenze descrivono una curva con un picco intorno ai 100-120rpm, mentre i valori della forza corrispondenti sono costantemente decrescenti.

Il picco della potenza intorno ai 100-120rpm conferma che la massima potenza viene espressa a queste cadenze.

La forza applicata

Con questo test si può valutare la forza applicata alle varie frequenze di pedalata.

A partire dai watt espressi ad una data frequenza si possono calcolare i kg (e i newton) applicati tenendo conto della lunghezza delle pedivelle.

I kg sono calcolati come valore costante applicato per i 360° della pedalata. Nella realtà i valori fluttuano attorno alla media, in più o in meno secondo la frequenza di pedalata. Vedi analisi della pedalata

Dal grafico ottenuto con il test possiamo osservare per ogni atleta le zone di maggiore e minore efficienza nello sviluppo della potenza alle diverse frequenze di pedalata e la misura della forza espressa in kg. Così possiamo determinare i carichi di lavoro in funzione dei massimali espressi nel test.

Le zone di allenamento

Per ogni ripetuta di forza ora potremo determinare il carico in watt da tenere, e per quanto tempo, in modo da lavorare in maniera mirata sulle varie espressioni di forza e sulle caratteristiche individuali da sviluppare.

I grafici presentati nell’articolo riportano i valori di un atleta che vale 6 watt/kg alla soglia. Dai valori di questo test vediamo che a 1000 watt(!) la forza espressa è di circa 50 kg.

La misura in chilogrammi della forza alle varie espressioni massimali di potenza ci indica quanto bassi siano questi carichi, e che l’obiettivo più importante dell’allenamento non sia l’aumento dei massimali di forza, ma la ricerca dell’efficienza della pedalata alle alte frequenze.

Possiamo vedere che a 300 Watt e 100 rpm la forza applicata è di circa 15 kg!

257 rpm!

Nel video possiamo vedere una ripetuta su ergometro SRM all’impressionante cadenza di pedalata di 257 rpm!.

E’ evidente che per aumentare l’efficienza della pedalata è importante migliorare non tanto la forza, ma la coordinazione degli arti inferiori.

Un’efficace espressione della potenza può essere compromessa dalla lentezza dell’arto che “traziona” e sottrae forza a quello che spinge.

L’allenamento della forza nel ciclismo

Quindi in allenamento meno pesistica e più lavori specifici sulla pedalata per migliorare l’azione coordinata dei due arti. Estensori e flessori devono collaborare fino alle alte frequenze per ottenere la massima efficienza del gesto. Con l’analisi della pedalata possiamo valutare la rotondità dell’azione, a volte compromessa da lavori di forza non adatti. Allenamenti analitici di singoli settori muscolari (pressa, squat, leg-curl ecc) possono essere dannosi ai fini dell’efficienza della pedalata, interferendo negativamente sulla coordinazione estensori-flessori.

