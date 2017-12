Biomeccanica





Biomeccanica

La biomeccanica del ciclista è lo studio della posizione assunta sulla bicicletta, in funzione del miglior utilizzo della forza muscolare applicata alla pedalata. Per praticare al meglio lo sport del ciclismo è molto importante disporre di un mezzo che sia adatto alle proprie caratteristiche antropometriche. La posizione ideale in sella per prima cosa evita problemi fisici come infiammazioni alle articolazioni o sovraccarichi alla schiena. Un buon assetto ovviamente é indispensabile ai fini del rendimento per poter esprimere al meglio la potenza della pedalata ricercando anche una buona aerodinamica. Con il test biomeccanico si ottengono le misure corrette del telaio e dei componenti, si ottimizzano le regolazioni della bici, l’altezza e l’arretramento della sella, il dislivello sella-curva e la distanza sella-curva.

Rilevazione delle misure antropometriche





Elaborazione dei dati

Test su cicloergometro SRM

Sul cicloergometro SRM si possono testare varie regolazioni dell’assetto vedendo in diretta il risultato sullo schermo per mezzo dell’analisi della pedalata. Ad ogni variazione del posizionamento dei componenti della bicicletta, corrisponde un diverso tracciato nel grafico. Questo é il miglior sistema per valutare il reale rendimento dell’assetto.

Analisi della pedalata

A parità di frequenza di pedalata e watt espressi, possiamo vedere come può cambiare l’applicazione della forza, grazie all’analisi della pedalata.

Sulla forza applicata nelle fasi della pedalata leggi: Quanti kg spingi pedalando?



Pedalata “rotonda”



Pedalata “quadrata”